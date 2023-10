Nia Jax está intentando aplastar a todo el elenco femenil de WWE RAW desde su retorno a la empresa y en Crown Jewel 2023 luchará por el Campeonato Mundial. Podríamos decir que es pronto para evaluar lo que está haciendo The Irresistible Force en este nuevo capítulo de su carrera, no obstante, Booker T tiene una idea acerca de cómo la compañía puede usarla para convertirla en una atracción mayor. La expone en su pódcast, The Hall of Fame with Booker T and Brad Gilmore.

► Cómo usar a Nia Jax

«Dije que Nia debería haber tenido un reinado con el título hace mucho tiempo, mucho antes de que dejara la empresa y todo eso. Pero también dije que si le dan el título a Nia, ¿quién la vencerá? ¿Quién se lo quitará? Es uno de esos dilemas. Quiero ver a Nia Jax en ese papel de monstruo, pero es un poco complicado cuando veo a Nia porque es una chica hermosa y interpreta el papel de la chica hermosa, la hermosa monstruo. Quiero ver a Nia Jax quitándose los guantes, desmaquillada, y saliendo a golpear a alguien sin piedad. Esa Nia Jax es la que venderá entradas. Necesitamos a un monstruo como Awesome Kong para que llegue y cambie todo por completo«.

Al menos en los últimos tiempos, WWE siempre ha tenido problemas a la hora de contar buenas historias con sus Superestrellas de mayor tamaño, como Nia Jax en la división femenil o Braun Strowman en la varonil. Pero ahora, dejando a un lado a luchadoras no tan grandes, están Rhea Ripley, Raquel Rodríguez, Jade Cargill, Piper Niven… Y no hace mucho la misma samoana mostraba su emoción por poder trabajar con más powerhouse.