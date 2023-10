Nia Jax ha vuelto a WWE durante un episodio de Monday Night Raw el pasado mes, cuando atacó a Rhea Ripley y Raquel Rodríguez durante su lucha por el Campeonato Mundial cuando parecía que la contendiente podía ganar. Desde hace varias semanas se venía hablando de que volvería a la compañía y ahora formará parte de un Fatal 5 Way en Crown Jewel con la posibilidad de convertirse nuevamente en Campeona.

► Nia Jax estuvo casi dos años alejada de la lucha libre

Si bien Nia Jax se sorprendió inicialmente por su salida de la WWE en noviembre de 2021, su tiempo fuera de la escena de la lucha libre le brindó algunas valiosas oportunidades de crecimiento, teniendo en cuenta que no se dedicó a la lucha libre durante todo este tiempo. En un episodio reciente del podcast WWE After The Bell, Nia Jax reveló que su tiempo de ausencia en el ring le abrió un camino para mirar hacia adentro y redescubrirse a sí misma.

«Yo también estaba bastante sorprendida por el tiempo que estuve fuera, y se convirtió en una de las mejores cosas que me ha pasado. Pude sumergirme realmente en encontrarme a mí mismo de nuevo… Cuando estás en la burbuja por tanto tiempo, como que te pierdes en la salsa de la WWE. Es una droga grande, no quiero decir, pero es una burbuja. Estás en una burbuja y estás atrapada en el mundo de la WWE y realmente no ves el exterior. Tienes las anteojeras puestas. Ser liberado me dio tiempo para volver a sumergirme en mí mismo y descubrir lo que quiero y lo que quiero hacer.»

Además de su autorreflexión, el tiempo libre también le permitió a Nia Jax invertir en algunas tierras de cultivo. Además, adquirió una llama, una cabra, un cerdo y aproximadamente entre 30 y 40 gallinas. Básicamente ha formado una granja y la Superestrella de Raw también mencionó anteriormente que también pretende utilizar la propiedad como una especie de refugio para perros de rescate en el futuro.