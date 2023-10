Nia Jax, emocionada por Jade Cargill y Rhea Ripley

Métete con una de tu talla, podrían haberle dicho en el pasado a Nia Jax. Pero ya no: Rhea Ripley, Raquel Rodríguez, y también Jade Cargill están ahí para ella. De hecho, en espera de que la exAEW debute, sus tres compañeras se enfrentarán por el Campeonato Mundial en un combate en el que también estarán Shayna Baszler y Zoey Stark en Crown Jewel. ¿Será The Irresistible Force la nueva monarca? Lo veremos el 4 de noviembre. Mientras, la samoana está emocionada de trabajar con más powerhouse.

► La emoción de Nia Jax

«Esto es lo que me emociona mucho. Cuando probé por primera vez, siempre fui la chica más grande. Viendo el roster, ¿qué tan genial sería ser parte de este gran elenco de powerhouses? Viniendo de una época diferente, esta es una nueva era, voy a tener que cambiar por completo mi forma de trabajar. Va a desafiarme mentalmente, es un ejercicio mental. Rhea, tuve la oportunidad de trabajar con ella antes de ser despedida. Entrar al cuadrilátero y tener un pequeño adelanto, ella fue la primera persona que me hizo sangrar en el ring, fue genial. ‘Nadie me hace sangrar’, le dije eso en el ring y ella se rió. Rhea Ripley es increíble, me encanta todo de ella. Es una verdadera fuerza, al igual que Raquel.

«Hay tantos lugares a los que Raquel y yo podríamos ir. Tuvimos nuestro combate la semana pasada y es solo un adelanto de lo que podemos hacer. Vi a Bam Bam Bigelow lanzándose desde la cuerda superior y haciendo cosas locas, siendo tan grande como era, más de 300 libras, y flotaba por el aire. Bossman y él solían tener combates increíbles. Estos dos gigantes de la lucha y piensas, ‘Espera, ¿las personas grandes pueden hacer eso?’ Ahora, pienso, ‘Ohh, puedo hacer estas cosas. Estoy emocionada al respecto. Jade se suma a la mezcla, la ves y parece una superheroína. ‘¿Qué podemos hacer con esto? Podemos enloquecer a la multitud con estas cosas’. Ahí es donde va mi mente con este nuevo elenco. Estoy muy emocionada», dijo Nia Jax en After The Bell.