Booker T sobre su supuesta pelea con CM Punk: «Fue para entretenerlos»

Aunque ya habíamos hablado aquí en SÚPER LUCHAS de cómo Booker T trató de bajarle la caña al asunto de su supuesta casi pelea con CM Punk tras bambalinas en el especial de NXT denominado NXT Deadline 2023, ahora, el Miembro del Salón de la Fama WWE, se ha explayado más al respecto.

Booker T aclaró en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame, el hecho de que, en realidad, nunca hubo un casi altercado con CM Punk, sino que solamente, trató de entretener a sus fans y a los oyentes de su video podcast, que también es un programa de radio, pues se emite por una emisora local de ESPN en Houston, Texas. Estas fueron sus palabras:

► Booker T se retracta y dice que no hubo ninguna casi pelea con CM Punk

«Si me escuchan decir algo aquí en The Hall of Fame, quiero aclarar que este programa, es relacionado con el show. Estoy tratando de entretener a mis fans. Estoy tratando de entretener a los fanáticos que solo están viendo esto, tratando de darles un momento en el que no tengan que pensar en ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, si me escuchan decir algo sobre CM Punk, Corey Graves, Michael Cole, Brad Gilmore.

«No se metan en el lío de internet. Así que aclaremos eso desde ya. Porque esa historia, esa historia de 40 segundos que la gente escribió, fue puro clickbait, amigos. Eso fue más que nada lo que fue. ¿Lo publiqué? ¿Lo dije? ¿Había dicho que tenía un problema y que iba a enfrentarlo? Sí, lo dije. Pero estoy entreteniéndolos a ustedes. Entretener. Solo bromeando».