Nikkita Lyons prevé cuando podría volver a WWE NXT

Nikkita Lyons está fuera de acción desde que se lesionara en febrero en NXT. ¿Tiene previsto volver pronto o aún le queda tiempo de recuperación? Durante su reciente visita a The Hall of Fame, pódcast conducido por Booker T y Brad Gilmore, le preguntaron por su regreso y la luchadora adelantó que espera volver para Halloween Havoc. Todavía no se ha anunciado la edición de 2024 pero desde su lanzamiento en 2020 como evento de la marca amarilla se realiza en el mes de octubre.

► ¿Cuándo volverá Nikkita Lyons?

«Han pasado dos meses desde mi cirugía, y honestamente, siento que estos dos meses pasaron bastante rápido, al menos para mí, porque corro en la rutina todos los días. Pero en este momento, espero estar lista para Halloween Havoc. Espero que sea un buen momento. Pero también quiero asegurarme… debería estar lista para entonces. Pero no quiero decir una fecha exacta, ¿sabes? Porque con las lesiones, es más bien día a día.

«Volviendo al tema de estar fuera de acción, voy a mantenerme activA. No me voy a ningún lado. No me voy a ninguna parte. Es por eso que me estoy metiendo en la cara de ustedes. No van a ver que esta casa de ladrillos se derrumbe. Esa es mi posición, y eso es lo que me lleva a mi música y a otras formas de arte en las que puedo participar, seguir hablando con la gente, estar involucrada, asistir a eventos comunitarios y eventos benéficos, como si no me fuera a ningún lado. Simplemente seguiré mejorando en todos los aspectos que pueda hasta que pueda volver al cuadrilátero».

Esperemos que cuando Nikkita Lyons vuelva se mantenga saludable y deje atrás las lesiones que tanto están lastrando hasta ahora su carrera en WWE.