Booker T responde a Dana Brooke: «Tuvo sus oportunidades»

Dana Brooke estuvo por diez años en la WWE y apenas logró conquistar el casi irrelevante Campeonato 24/7 en 15 ocasiones, luego de lo cual pasó un breve tiempo de regreso a NXT hasta que fuera despedida en el mes de septiembre del año pasado. Era una incógnita qué camino iba a tomar pero recientemente confirmó su unión a TNA, donde usará el nombre de Ash By Elegance, debutando para la marca en Hard to Kill 2024.

► Booker T piensa que los fanáticos nunca apoyaron a Dana Brooke

A pesar de pasar casi diez años en la WWE, evidentemente no obtuvo el éxito que algunas de sus compañeras y ella le atribuyó a la «falta de oportunidades» y de confianza por parte de quienes tomaban las decisiones, con excepción de Tyson Kidd, quien se ha caracterizado por ser un ferviente defensor de la división femenil de WWE.

Sin embargo, el miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, tuvo una visión completamente diferente a lo dicho por la ex WWE, ya que sostuvo en la reciente edición de su podcast Hall of Fame que Dana Brooke tenía múltiples oportunidades de convertirse en una figura destacada de la empresa, sin embargo, admitió que los fanáticos nunca la apoyaron realmente.

“Creo que ella tuvo muchas oportunidades de superarlo. Creo que fue más, no lo sé. Creo que los fans realmente nunca apoyaron a Dana Brooke. Pensé que Dana Brooke tenía muchas posibilidades de ser apoyada por los fans. De eso es de lo que siempre hablo, en cuanto a la gente que busca que la empresa escriba algo para ellos, que la empresa les dé la pelota y les permita hacer esto y ganar el título y todo ese tipo de cosas. Siempre pensé: haces que la compañía escriba por ti saliendo y haciendo que los fans se levanten de sus malditos asientos. Creo que así es como te ponen en esa posición. No creo que te pongan en esa posición simplemente porque esta persona debería tener un turno, esta persona debería tener un turno y esta persona debería tener un turno. No es como Pop Warner, donde todo el mundo recibe un trofeo. No es que sólo porque hayas estado presente debas estar en una posición determinada. Creo que tu trabajo determina el puesto que alcanzas. Así soy yo. Podría estar equivocado, pero así es como siempre he visto este negocio”.