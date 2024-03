Booker T: «Nadie más haría lo que Roman Reigns»

Booker T destaca el trabajo a lo largo de los años de Roman Reigns y The Usos señalando que nadie que no fuera «The Tribal Chief» podría haber hecho que la historia de The Bloodline funcionara como lo ha hecho.

► Booker T de Roman Reigns

«Hablamos de Roman Reigns, te digo, no creo que haya sido nadie más que pudiera lograrlo aparte de Roman Reigns. Aunque tenemos una gran cantidad de talento en la WWE, tantos tipos que podrían salir y desempeñarse al más alto nivel. Pero siempre he visto a Roman Reigns como el tipo, desde la perspectiva de un entrenador, desde la perspectiva de un artista en el ring. Y lo que veo con Roman Reigns, más que con cualquier otro, es que todos con los que trabaja, él los hace mejores de lo que eran antes de entrar al ring con él. Realmente los hace lucir mejor, quizás teniendo el mejor combate que hayan tenido en la cartelera. No importa quién sea, Roman Reigns ha salido y ha elevado su nivel de actuación al máximo. Ser campeón, siempre dicen que ser campeón te hace un 30% mejor. Bueno, él era campeón doble, así que probablemente lo hizo un 60% mejor.»

El miembro del Salón de la Fama también habla de The Usos:

«Jimmy y Jey definitivamente han estado haciendo un trabajo increíble. Esos tipos realmente vinieron a mi escuela de lucha libre para recibir los últimos retoques. Y han añadido mucho a la historia al mismo tiempo. Jey, el Jey del evento principal, definitivamente ha elevado su juego. Jimmy definitivamente ha estado a la altura de la ocasión.»