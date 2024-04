Booker T desea el regreso de The Hardy Boyz a WWE

En estos momentos se especula que Matt Hardy está en negociaciones por un nuevo contrato ya sea con AEW, WWE u otra compañía.

Puesto que actualmente es agente libre y está explorando el mercado de fichajes.

Eso sí. Tal vez en realidad ya firmó con WWE, puesto que se especula de su relación con cierto acontecimiento en la programación.

No olvidemos que él ha sido vocal de su requisito para retirarse.

Por lo cual se puede inferir que ambos terminarán sus días en el mismo cuadrilátero, o al menos, eso es lo que desean.

Alguien que quiere que esto suceda en WWE es Booker T.

► Booker T, nomina a Los Hardy al salón de la fama

En el último episodio del pódcast Hall of Fame: titulado: «Ripley’s Title Update, Trick v. Melo II Drama, The Garcia Twins to AEW?! | Booker T’s Hall of Fame», Booker T no dejó nada en el tintero.

«Me encantaría ver a Matt de regreso en la WWE. Me encantaría ver a Jeff de regreso en la WWE. Quiero ver a ambos en el Salón de la Fama de la WWE. Se lo merecen, realmente lo hacen. El trabajo que estos tipos realizaron, los combates legendarios que tuvieron con equipos como The Dudleys. Sí, viejo, quiero ver a esos tipos ocupar su lugar legítimo algún día. Así que tal vez este sea el comienzo, esto es lo que encienda la chispa. No he visto a Jeff en AEW haciendo nada desde hace bastante tiempo. Así que tal vez él también sea un agente libre, por lo que sé».

No está demás un poco de contexto de Jeff Hardy. Recordemos que él fue lesionado en el episodio del 16 de febrero de AEW Rampage.

Nada grave. Se espera su regreso pronto.

Aún se desconoce las fechas de su contrato.

En ambos casos, de concretarse el último round de los hermanos Hardy en WWE, podríamos ser testigos de un ocaso más de una carrera, en los encordados.

Si quieres escuchar a Booker T decir lo anteriormente citado, a continuación te dejamos el vídeo del pódcast.