Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente se conoció que la Comisión Atlética del Estado de Oklahoma reprendió a AEW y amenazó a la empresa con multarla, si volvían a hacer algo como lo que hicieron en diciembre de 2023.

Esto es, programar a una luchadora o un luchador trans en un combate ante otro rival que no sea trans de su mismo género. Esto se generó luego de que AEW programara una lucha entre Nyla Rose y Alejandra The Lion.



► Tony Khan defiende a Nyla Rose

La comisión de Oklahoma realizó una polémica sesión en donde dijeron que Rose era una persona que había nacido como hombre y que por eso no podía luchar ante una persona que había nacido como mujer. Lo cual fue catalogado por muchos fans como algo insensible y discriminatorio.

En la más reciente conferencia de prensa telefónica para promocionar el PPV AEW Dynasty 2024, el presidente de AEW, y jefe de Rose, Tony Khan, la defendió con todo, aunque se mostró abierto a volver a hacer shows en Oklahoma, pese a que los fans le pedían en redes sociales no volver a este estado. Estas fueron sus declaraciones:

«Me gustaría hablar sobre la historia con la Comisión Atlética del Estado de Oklahoma y la advertencia que emitieron contra AEW cuando presentamos a Nyla Rose en el programa el pasado diciembre. Realmente me sorprendió esto. No es algo que esperaba y, por supuesto, me decepcionó la posición de la comisión y esa advertencia.

«No creo que hayamos hecho nada malo. Realmente me sorprendió. No creo que debería haber discriminación contra luchadores transgénero o personas transgénero en absoluto. Tienen derechos. En ese sentido, apoyo absolutamente a Nyla Rose. AEW apoya a Nyla Rose y a todas las personas transgénero que quieren practicar deportes. Esto es lucha libre. No hubo nada malo en eso. Nyla Rose es una gran luchadora y ha sido una gran campeona mundial».

Khan instó a la Comisión de Oklahoma a reconocer a Nyla Rose como una gran atleta y persona, y a tratarla con el respeto que merece. Expresó la esperanza de que la comisión pudiera adoptar una postura más inclusiva y aceptadora, señalando al diverso vestuario de AEW como un ejemplo de cómo personas de todos los orígenes y creencias pueden aceptar a Nyla Rose.

«Amo a Nyla y trabajar con Nyla. Ha sido una gran parte de nuestra historia. Fue la primera campeona mundial transgénero y es una gran parte del programa AEW Together. Ella hace mucho por la comunidad. Es una gran persona con un gran corazón. Ella apoya mucho a los otros luchadores, una de las personas más graciosas en las redes sociales.

«Personalmente, he nominado a Nyla a TBS por la mejor presencia en redes sociales en más de una ocasión a lo largo de los años. Ella es una original de AEW y ha sido parte del equipo desde 2019, desde los primeros programas. Mirando todo lo que Nyla ha logrado, ponerle esa etiqueta, no está bien. Ella es mucho más que eso. Ella es una gran atleta.

«Espero que todos puedan mirar a Nyla y ver que es una gran luchadora, una gran persona y merece las mismas oportunidades que todos los demás. Si el vestuario de AEW, que está compuesto por personas de todo el mundo y de todos los orígenes y creencias diferentes, si todos en el vestuario pueden aceptar a Nyla, espero que la comisión de Oklahoma pueda hacer lo mismo».

Tony Khan fue cuestionado acerca de su estrategia para abordar el problema surgido con la Comisión Atlética de Oklahoma respecto a la participación de Nyla Rose en un evento de AEW. También se indagó si consideraba evitar futuros eventos en Oklahoma como respuesta a esta controversia.

En su respuesta, Khan hizo hincapié en el sólido plan que AEW tiene trazado para sus programas en los años 2024 y 2025, respaldado por un equipo renovado que toma en cuenta todas las variables. Manifestó su sorpresa ante la postura de la comisión, destacando que la situación está aún en desarrollo.

No obstante, Khan reafirmó el compromiso de AEW de respaldar a sus seguidores en Estados Unidos y en todo el mundo, llevando la lucha libre a todos aquellos lugares donde exista una base sólida de aficionados.

«Todo lo que puedo decir es que tenemos un gran plan para nuestros programas en 2024 y 2025. Tenemos un gran equipo nuevo y tomamos todo esto en consideración. Lo trato como una historia en desarrollo.

«Estoy un poco sorprendido por esto, pero definitivamente queremos hacer todo lo posible para apoyar a los fanáticos en toda América y en todo el mundo y llevar la lucha libre de AEW a todas partes donde tenemos grandes fanáticos. Tenemos grandes fanáticos en Oklahoma, son importantes para nosotros. Haremos todo lo posible para apoyar a esos fanáticos. Es algo en lo que tendremos que pensar».

El incidente en torno a Nyla Rose ha sido lamentable, sin embargo, la forma en que Tony Khan ha manejado la situación hasta el momento es probable que sea bien recibida por los seguidores de la lucha libre profesional.