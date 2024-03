Booker T: «Demandaré a The Rock. Me robó el apodo de The Final Boss»

¿Hay malas noticias para The Rock? En las últimas horas, el Miembro de Salón de la Fama WWE, Booker T, ha revelado que está planeando una demanda contra The Rock por haberle robado el apodo de «The Final Boss».

En realidad, lo dijo con su característico humor. Booker T no está pensando en demandar a The Rock, pero sí aseguró que él utilizó este apodo hace muchos años, primero que The Rock, primero que nadie, al menos, en la lucha libre profesional, Y dijo que le hubiera gustado haber recibido una llamada de Dwayne Johnson solicitándole permiso. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Booker T habla del apodo The Final Boss, y dijo que The Rock se lo robó

«La última vez que algo así sucedió, me llamaron, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes, es cool que esta vez no me hayan llamado para hablar sobre esto? No lo sé. Ya sabes, The Rock, él siente que como está en la Junta Directiva de TKO puede hacer lo que quiera, prácticamente hace lo que quiere hacer, pero vamos a tener que controlarlo.

«Puede que venga una demanda, simplemente voy a tener que hacerlo. Mira, podemos arreglarlo fuera de la corte, no tenemos que llegar hasta allí, ¿sabes a lo que me refiero? Ni siquiera tenemos que llegar allí, ya sabes, hablemos al respecto».

Ya veremos si The Rock se comunica con Booker T para hablar sobre el apodo de The Final Boss, que, aparentemente, Booker T dice que usó, aunque en Internet no haya registros de que alguna vez usó ese apodo.