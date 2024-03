Eric Bischoff: «Si Steve Austin no sale en WrestleMania, me sorprendería»

¿Estará Steve Austin haciendo una aparición especial en WrestleMania? Aunque, de momento, no hay rumores ni indicios de que esto vaya a ocurrir, Eric Bischoff ha dado algo de esperanzas a los fanáticos, al opinar que le parecería increíble si Stone Cold no hace alguna aparición en esta próxima edición de WrestleMania. Estas fueron sus palabras, aclarando que no es información, solo opinión:

► Eric Bischoff ve posible que Steve Austin aparezca en WrestleMania

«No me sorprendería. Me sorprendería si no lo vemos, debido al… solo al nivel de interés y emoción que hay por esta WrestleMania. Y Steve aún está por ahí, todavía está en el negocio. Lo vimos hacer un comercial el domingo del Super Bowl. Todavía está por ahí. No se ha metido en un agujero en Nevada, en su rancho. Todavía está por ahí. Así que sí, espero verlo. Además, sería divertido. Si yo fuera Steve Austin, querría ser parte de eso».

Recordemos que Steve Austin salió del retiro casi 20 años después, y luchó ante Kevin Owens en WrestleMania 38 en 2022. En su momento, Austin dijo que le parecía imposible no estar en WrestleMania 39 y no tener una lucha, pero lo imposible se hizo posible, pues no apareció en WrestleMania 39. Según los reportes de aquel entonces, la cantidad de dinero que pidió Austin para tener otra lucha u aparición en WrestleMania 39, le pareció excesiva a los directivos.