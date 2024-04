Booker T: «Atacar a Triple H no ayuda a Will Ospreay»

Booker T manda un mensaje a Will Ospreay, incluído un «pensé que eras más inteligente«, por su ataque a Triple H. El miembro del Salón de la Fama de la WWE expresa en The Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore que sus palabras dañan más que ayudan al luchador de AEW.

► Booker T de Will Ospreay

«Lo de Will Ospreay, él es joven, hemos hablado con él. Parece ser un buen tipo. No sé si está entrando en las payasadas de AEW y quiere tener su parte de la acción, y siente que ‘hay un alboroto en torno a mi nombre’ por un comentario así. Creo que ese comentario le va a perjudicar más que ayudarle. Sé que luchar en esa burbuja se siente como la mejor cosa del mundo hasta que sales de ella y ves, ‘Hombre, ¿qué demonios es esto, esto es algo completamente diferente?’ Lo digo porque cuando trabajaba en WCW, WCW era enorme. Estábamos haciendo shows en vivo con 20,000 personas. Entiendo la posición en la que se encuentra Will Ospreay, ganando buen dinero también. Estaba ganando un dinero bastante bueno en WCW.

«Cuando vine a WWE, era un juego completamente diferente. Era una máquina como no había visto antes. El dinero estaba garantizado, no solo garantizado, sino que el dinero que podía ganar además de eso era astronómico. Cuando miro a Will Ospreay, que probablemente esté ganando una buena suma en AEW, o eso se esperaría, pero no estoy hablando de hoy. Estoy hablando del mañana cuando esto termine. Estoy hablando de tu legado y cómo la gente te va a mirar y elogiar cuando esto termine. No veo a AEW haciendo nada de eso, desde una perspectiva de mercancía, nada de eso está despegando desde una perspectiva de AEW.

«Personalmente, siempre quiero mantenerme por encima o alejado de cualquier cosa que la empresa esté haciendo, especialmente si están yendo y viniendo con la otra empresa solo porque podría estar trabajando para esa empresa algún día. No tengo nada que ver en esa pelea, por eso estoy sorprendido por Will Ospreay y lo que dijo. No tenía sentido. Ni siquiera tenía un lugar. No conozco la conversación que tuvo con Triple H. El mundo no conoce la conversación que tuvo con Triple H. Esa es una conversación que debería haber sido entre él y Triple H. Suena bastante simple.

«Lo que buscamos son tipos que vayan y luchen. Tipos que vean el trabajo. Esto es un negocio sin descanso. Si eso fue lo que se habló y te molesta que haya dicho ‘buscamos luchadores’. ‘Vale, genial, lo aprecio, pero voy a ir aquí donde no tengo que luchar tanto y conseguir ese cheque.’ Eso parece que sería todo. Para que él hiciera ese comentario, definitivamente lo puso en una posición donde, no quisiera ser Will Ospreay cuando llegara mi contrato, o si las cosas no salieran bien en AEW porque sus opciones serán limitadas. Tal vez Tony Khan le pagará lo suficiente como para retirarse.»

«Will Ospreay, si alguna vez escuchas esto, pensé que eras más inteligente que eso«.