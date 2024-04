Rob Van Dam «abierto» a regresar a WWE

Aunque el reconocido luchador Rob Van Dam tiene una muy buena relación actualmente con Tony Khan y con AEW, y Khan lo programa en luchas especiales de vez en cuando, recientemente, RVD volvió a repetir que no le ha cerrado del todo la puerta a realizar un regreso a WWE, especialmente, a tener una lucha más allí.

Así lo reveló en la más reciente edición de su video podcast 1 Of A Kind With RVD, en donde Rob Van Dam asegura que está abierto a la idea de volver a luchar en un ring de WWE, aunque declara que no sabe qué sería necesario para que esto ocurriera, tanto de parte de él como departe de WWE. Estas fueron sus palabras:

► Rob Van Dam no descarta regresar al ring en WWE

«Estaría totalmente abierto a ello. No sé qué se necesitaría para que eso suceda. Es posible que tenga que levantar el teléfono y decirles que quiero hacer esto para encender la llama. Si eso es lo que se necesita, las posibilidades de que suceda son casi nulas».

La última vez que RVD luchó en WWE fue en 2014. En aquel entonces, expresó su frustración por haber regresado y no tener planes claros para él. Por lo que los directivos de WWE en ese entonces le dijeron que la próxima vez que ambas partes decidieran regresar en el futuro al ring de WWE, iba a haber planes claros para RVD. Y eso es lo que quiere Rob Van Dam si retorna a WWE.

Por su parte, la última lucha de RVD en AEW fue una lucha falta de cuatro esquinas especial denominada High Flying 4/20 Elimination Four Way, el pasado 20 de abril en Rampage, en donde derrotó a Isiah Kassidy, Komander y Lee Johnson.