La vez que Bobby Lashley fue despedido por su novia

La primera etapa de Bobby Lashley como luchador de TNA fue de 2009 a 2010. Firmó un contrato con esta compañía después de haberse ido de la WWE en 2008 y haber trabajado como independiente en México, Japón y Estados Unidos. Tras un año, se fue para volver al circuito antes de retornar en 2014. Aquel segundo capítulo fue hasta 2018, cuando volvió a ser una Superestrella. Hoy nos acordamos del primero para descubrir que «El Todopoderoso» fue despedido debido al mal comportamiento de su novia, Kristal Marshall, tras bastidores.

► Bobby Lashley, su novia y su despido de TNA

Eric Bischoff lo cuenta en un reciente episodio de su 83 Weeks. Lashley y Marshall fueron pareja de 2007 a 2010 y tienen dos hijos, Myles y Naomi. El luchador tiene una hija mayor de otra relación, Kyra. En aquel entonces, el que fuera Gerente General en la WWE era ejecutivo en la Total Nonstop Action.

“Bobby era como trabajar con mantequilla, era muy fácil. Estoy hablando del backstage. Simplemente elegante, fácil, profesional. Kristal no lo era. Ella era un poco difícil de tratar. Ella dirigió ese programa, por lo que creó un poco de tensión a medida que pasaba el tiempo. Se interpuso en el camino de la carrera de Bobby, no es que lo lastimara en absoluto. Obviamente, TNA no iba a estar donde Bobby iba a terminar”.

Al final, en su regreso, Bobby Lashley acabó teniendo una gran carrera en la zona de impacto; por ejemplo, llegó a ser en tres ocasiones Campeón Mundial de Peso Completo TNA.

