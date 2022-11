Los tiempos en que las luchadoras de WWE lucían su belleza no quedaron del todo atrás, que le pregunten a Mandy Rose. Pero ya no es lo mismo de antes cuando este era un elemento esencial en las carreras de las Superestrellas femeniles. Ha habido un cambio drástico y si bien Kristal Marshall lo entiende también cree que no estaría mal que las mujeres de la compañía fueran más sexuales y sensuales. La que fuera Diva de 2005 a 2007 explicaba recientemente su punto de vista en una entrevista en Just Alyx.

► La sexualidad y la sensualidad de las luchadoras de WWE

«Es un momento muy interesante el actual. Como sociedad, ha habido una sobresexualización de las mujeres. Al mismo tiempo, como reacción a eso, creo que las mujeres se están olvidando de que eso es lo que nos hace mujeres. Esa es una de nuestras fortalezas, eso es lo que nos hace hermosas, eso es lo que nos hace poderosas. Somos polifacéticas, no somos hombres. Podemos ser físicas, sí podemos ser atléticas, sí podemos ser madres, sí podemos ser novias y esposas. Pero también somos seres sexuales, y eso está bien.

«No creo que haya nada de malo en eso. Entiendo la era en la que estamos ahora, lo entiendo. Me gustaría ver que la división tuviera un poco más de sexualidad, un poco más de sensualidad. Creo que las mujeres pueden hacer de todo, y creo que eso debería estar representado en las marcas. Pero hay un momento y un lugar para todo, y creo que esta era está cumpliendo su propósito. Y con suerte, cuando salgamos de esta era, podamos tener algo que sea un poco más equilibrado. Debería haber algo para todos».

¿Estáis de acuerdo con Kristal Marshall?