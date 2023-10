Uncle Howdy fue un personaje que nació de la mano de Bray Wyatt del que lamentablemente no se supo apenas nada antes de que el endemoniado falleciera. Ni siquiera se había revelado su identidad más allá de su nombre, aunque estaba claro que era Bo Dallas, el hermano en la vida real del Eater of Worlds. Los fans de WWE estaban emocionados de que finalmente los dos estuvieran trabajando juntos después de muchos años. Lamentablemente, el adiós de Wyatt supuso inmediatamente que Howdy tampoco volvería.

► Bo Dallas podría volver a WWE

En realidad, siempre es posible que lo haga si la compañía quiere pero a falta de información en este sentido cualquiera puede adivinar que no van a hacerlo. Esto mismo piensa nuestro amigo Dave Meltzer, según expone en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio, adelantando al mismo tiempo que Bo Dallas sí podría estar de vuelta en la programación. No da detalles, y cabe mencionarse que es su opinión, no un informe como tal.

«Creo que su tiempo ya pasó. La única razón por la que seguía siendo utilizado era como un favor a Bray Wyatt. Así que es posible que lo sigan utilizando, pero no espero que regrese.»

Así que Bo Dallas podría volver a WWE, pero Uncle Howdy no. La verdad es que sin Bray Wyatt nadie quiere ver a ese misterioso personaje que lo acompañaba pero sería realmente bueno que su hermano tuviera la oportunidad de continuar con su carrera como Superestrella. Se acercan los cuatro años desde su último combate. Recordemos que vivió relativamente buenos tiempos cuando formaba el equipo The B-Team con Curtis Axel, incluso llegaron a ser Campeones de Parejas Raw. Aunque para encontrar éxitos individuales tenemos que irnos casi una década atrás, a sus tiempos en NXT, donde fue campeón.