Como WWE, AEW también está negociando sus derechos televisivos, pero en su caso las noticias no serían tan positivas. Esto tendría relación con varios elementos, siendo uno de ellos tan solo un rumor, pero que debemos tener en cuenta ante la posibilidad de que se haga realidad. El rumor de que Universal está pensando en comprar Warner Bros. Discovery. Otro es que empresas de mayor tamaño y que por ende tienen acuerdos más suculentos están recibiendo ofertas menores en estos momentos.

Acerca de ambas cuestiones habla nuestro amigo Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio:

«Existe una variedad de factores… el problema radica en que AEW no tiene garantizado obtener el tipo de acuerdo que habrían asegurado hace un año, debido a los cambios en la situación. Además, lo que no parecía prometedor en el caso de NASCAR, que está obteniendo un incremento de menor tamaño, y siendo que NASCAR es una prioridad mucho mayor que WWE, es evidente que AEW podría enfrentar desafíos similares.»

Se indica también que el trato de la compañía All Elite está estrechamente vinculado con el contrato de televisión de la NBA y su futuro. Si Warner Bros, Discovery logra retener los derechos de la liga de básket, es posible que no estén tan dispuestos a retomar a AEW o a ofrecerles una cantidad significativa de dinero. Sin embargo, si la NBA se separa de WB, entonces la programación de AEW podría aumentar significativamente en valor para la red.

Tendremos que esperar a tener más información sobre los derechos televisivos de AEW para continuar viendo lo que podría terminar pasando con sus cinco horas en la televisión a la semana.

#AEW returns to Philadelphia, PA for the first time in over a year on Wednesday, October 25th for #AEWDynamite LIVE & #AEWRampage at @LiacourasCenter!

Tickets are ON SALE NOW!

🎟️https://t.co/UN1cNj1SFY pic.twitter.com/0SM10LyXSB

— All Elite Wrestling (@AEW) October 16, 2023