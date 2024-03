La noche de este viernes 29 de marzo, fue espectacular para los fans de la lucha libre profesional en México. El CMLL presentó la gran función de Homenaje a Dos Leyendas en la Arena México, en donde, además del buen nivel de casi todas las luchas, destacó la presencia en el evento estelar de Bryan Danielson, Jon Moxley y Claudio Castagnoli y Matt Sydal, representando a la empresa estadounidense AEW. Estos fueron vencidos por el equipo del CMLL, conformado por Místico, Último Guerrero, Volador Jr. y Blue Panther.

Luego del combate, Bryan Danielson tomó micrófono y retó a Blue Panther a un mano a mano. Este aceptó, pero le dijo a Danielson que esperaba que en esa lucha sí le diera a los fans lo que habían venido a ver, pues según Panther, Danielson no dio el cien por ciento.

► Blue Panther reconoce y agradece a Apolo Valdés

Una vez culminado el evento, ocurrió un momento bastante emotivo. El mismo lo protagonizó Blue Panther y nuestro colaborador de SÚPER LUCHAS, el periodista Apolo Valdés. Panther agradeció a Valdés y aseguró que gracias a él fue posible esta lucha ante Bryan Danielson y su futuro mano a mano.

Lo anterior como consecuencia de que pocas semanas antes de WrestleMania 32 , Valdés, cuando trabajaba para Mediotiempo, grabó un video con Blue Panther desde la Arena Coliseo de Monterrey, en donde el veterano del ring agradecía a Danielson por haber dicho que él era su ídolo y lo invitaba a compartir su conocimiento en el ring y por qué no, a luchar cuando El Dragón Americano viniera a México. Algo que parecía imposible por aquel entonces, y hoy ya se hizo realidad.

Además de esto, Panther le envió una máscara firmada a Danielson, la cual Valdés le entregó al gladiador en el WrestleMania Axxess, el 31 de marzo de 2016, como se evidencia en el siguiente video:

Así describió Valdés a través de su cuenta de Facebook lo ocurrido, y expresó su emoción por haber sido reconocido y haber recibido un agradecimiento por parte del maestro Blue Panther:

«Ayer pasó algo que no me esperaba, al finalizar la función en la Arena México me acerqué al túnel, donde estaba Blue Panther, lo vi tomándose fotos y Carlos Acosta de SÚPER LUCHAS, me dijo que me tomara una foto con él, porque yo había ayudado a que la lucha entre Panther y Danielson se realizara gracias a un video que hice junto a Éric Salinas para Mediotiempo en WrestleMania 32.

«La verdad, me dio pena. Y aunque sé que hubo un factor gracias a ese video, jamás me he dado ese crédito, porque finalmente las empresas consiguieron hacerlo, algo que yo pensaba que iba a quedarse en un sueño.

«Sin embargo, cuando me acerqué a Panther, el señor de inmediato me reconoció y me dijo: ‘Llevo años buscándote —llevaba cerca de 5 años sin entrevistar al señor—, pregunté a todo mundo por ti. Quiero agradecerte porque por esa sesión y video que hicimos en la Arena Coliseo se está haciendo esto, tú eres responsable de esto’.

«La verdad, se me hizo un nudo en la garganta porque aunque varios me ha dicho eso, como dije, nunca me he tomado esa atribución real, pero que Blue Panther me lo dijera significó mucho.

«Este video es solo una pequeña parte de toda la conversación que tuvimos, me presentó a su esposa y su hijo diciéndoles: ‘Él fue el que le llevó la máscara a Danielson y el video, por él estamos aquí’.

«No sé si fue un trabajo bien hecho, si fue un golpe de suerte, pero sin duda esas palabras son de las mejores que me han dicho en mi carrera como periodista».