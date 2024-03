Ya se sabe qué Superestrellas de la WWE van a participar en la batalla campal en honor de André el Gigante en 2024.

Un año más, la lucha va a realizarse durante el SmackDown (5 de abril) previo a WrestleMania (40).

► La batalla campal en honor de André el Gigante

Como vemos en la imagen a continuación, los luchadores que entrarán al combate son:

La mala noticia para todos ellos es que no tendrán un hueco en el menú de «The Grandest Stage of Them All». Tenemos a quienes quedaron fuera del combate por el Campeonato Indiscutible de Parejas (The Creed Brothers, Otis y Akira Tozawa), quienes quedaron fuera de la lucha por el Campeonato Intercontinental (Chad Gable, Ricochet…) o, como son la mayoría, quienes simplemente no tienen ninguna historia como para formar parte del evento más importante del año en la WWE.

En cuanto a las anteriores ediciones de la André the Giant Memorial Battle Royal, veamos quienes fueron los ganadores: