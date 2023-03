Blaydes no espera que Gane mejore en su lucha

Curtis Blaydes no ve a Ciryl Gane llenando los huecos en su juego de agarre.Gane (11-2 MMA, 8-2 UFC) fue derribado y sometido rápidamente por Jon Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) en su pelea por el título vacante de peso pesado a principios de este mes en UFC 285.

La lucha libre también le costó a Gane su pelea por el título contra Francis Ngannou en UFC 270, en la que fue derribado cuatro veces. “Bon Gamin” ya ha vuelto al trabajo y tiene la intención de mejorar su agarre , pero el líder de la UFC en la mayoría de los derribos no ve a Gane alcanzando nunca un nivel lo suficientemente alto.

“Creo que es como muchos muchachos: se escapó sin tener que luchar, al igual que Francis cuando peleó contra Stipe (Miocic). Se salió con la suya sin tener que aprender a luchar. No es solo él.

“Hay muchos muchachos con agujeros en sus juegos porque solo se enfocan en un aspecto de las MMA. No es que no supiéramos ya que era un agujero. Sé que mucha gente espera que él simplemente lo enchufe. Se necesitan años para aprender a agarrar. Él no lo va a conseguir. Él no lo va a conseguir. No espero que lo consiga”.

Teniendo en cuenta el enfrentamiento estilístico, Blaydes (17-3 MMA, 12-3 UFC) dice que la pelea entre Jones y Gane se desarrolló de la manera que esperaba, solo que más rápido.

“No creo que nadie esperara que terminara tan rápido. Pero no me sorprende cómo fue capaz de derribarlo y sujetarlo y subirse a su cuello.

“Cuando tienes un agujero tan grande en tu agarre y luego te enfrentas a Jones, quien, eso es como una de sus fortalezas, pensé que serían los codos. No pensé que sería una sumisión. Así que supongo que fue un poco sorprendente, pero no me sorprende que haya llegado al final. Esperaba el final”.

Blaydes buscará emerger como un contendiente al título cuando se enfrente a Sergei Pavlovich en el evento estelar de UFC Fight Night 222 el 22 de abril.