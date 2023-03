Ryan Hall apunta al regresar en otoño

Ryan Hall ha estado plagado de lesiones en el último año. Hall (9-2 MMA, 5-1 UFC) no ha competido desde una victoria de diciembre de 2021 sobre Darrick Minner, pero el mago del jiu-jitsu dice que ha tenido una racha de mala suerte desde entonces.

Según Hall, ha pasado por el quirófano 16 veces para reparar todo tipo de lesiones, incluido un desgarro del ligamento cruzado anterior.

“Es un poco como una saga. Pasé unos 10 años sin lesionarme, luego tuve un par de mala suerte (lesiones), como caerme un par de veces. (Yo) me desgarré mucho un flexor de la cadera antes de mi primera pelea en 2021, y tuve un desgarro muy, muy malo en la planta del pie. Así que un montón de cosas empezaron a sumar. Me rompí la mano en esa primera pelea en 2021, tuve esa pelea en diciembre y luego pasé al año siguiente.

“Iba a hacer ADCC, iba a hacer algunas competencias, y en realidad acababa de aceptar una pelea en agosto de 2022, pero desafortunadamente me caí, me desgarré el ligamento cruzado anterior, me desgarré el menisco y han pasado 16 cirugías desde entonces. Pero estamos al final, y acabo de tener uno el martes, pero afortunadamente va en la dirección correcta. Tengo muchas ganas de volver a estar saludable, sentirme mejor de lo que me he sentido en mucho, mucho tiempo, y espero volver a competir pronto”.

Hall, quien desafía a Ashley Williams por el título de peso ligero en el cartel principal de Polaris 24 el 3 de junio, aprovechará la oportunidad del combate de lucha para evaluar dónde se encuentra físicamente. Espera estar de vuelta en el octágono para el otoño.

“MMA es todo lo que me importa. Quiero volver y quiero seguir. Pasé años en los rankings y me bajaron por inactividad debido a la mala suerte y a que la gente no estaba dispuesta a pelear. Tuve una pérdida de mala suerte y podría haber hecho algunas cosas mejor. Pero romperte la mano, recibir un cabezazo, tener todo tipo de lesiones antes de la pelea, eso fue frustrante. Pero logré terminar 2021 con una buena nota, y solo quiero volver a seguir adelante, crecer, aprender y volver a pelear contra los mejores que pueda.

“Mi esperanza es competir, de manera realista, entre agosto y septiembre y luego tratar de llegar a dos este año“.

Anteriormente clasificado entre los 15 mejores de la UFC en el peso pluma, Hall quiere un oponente que lo lleve de regreso a donde estaba. Una revancha con el único hombre que lo derrotó en el octágono, Ilia Topuria, está en su mente, pero ve a Bryce Mitchell como una opción más realista.

“Por supuesto, me gustaría una revancha con Ilia Topuria. Obviamente le ha ido muy bien, así que eso estaría un poco lejos. Pero mientras tanto, me encantaría competir contra alguien como Bryce Mitchell, que es un muy buen peleador (u) otras personas así, cualquiera que me empuje hacia adelante y sea un gran desafío y todas esas personas lo harían”.