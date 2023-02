BKFC da un ultimátum para futuro de Paige VanZant

David Feldman, presidente de Bare Knuckle Fighting Championship, ha proporcionado la última actualización sobre el futuro de Paige VanZant en su promoción.

Después de dejar el UFC en 2020 luego de una derrota por sumisión ante Amanda Ribas , VanZant continuó su viaje de deportes de combate bajo una nueva bandera, probando suerte en el boxeo sin guantes.

Pero la joven de 28 años ha luchado por el éxito en su nuevo deporte, cayendo derrotas contra Britain Hart y la ex oponente de UFC Rachael Ostovich en 2021 . Y “12 Gauge” no pudo ingresar a la columna de victorias el año pasado, ya que su pelea programada para BKFC 27 en Londres fracasó en un aviso tardío.

Después de que el plan de posponer su enfrentamiento con Charisa Sigala hasta octubre no se concretó, Feldman anunció que VanZant regresaría en un evento este mes. Pero el regreso a los deportes de combate de la ex estrella de UFC se suspendió una vez más después de que sufriera una fractura en el pie .

Ahora, VanZant actualmente se sienta sin una pelea reservada y sin una aparición en el ring BKFC durante 19 meses. Con eso, parece que la paciencia se está agotando…

Desde que VanZant cayó a un récord de 0-2 en su promoción, Feldman ha avivado un poco el fuego con respecto a la incertidumbre que rodea su futuro. Después de afirmar inicialmente que su tercera salida será “imprescindible”, la presidenta de BKFC luego retrocedió un poco y señaló que tendría que desempeñarse bien en la derrota para garantizar una estadía prolongada en la organización.

Pero después de haber colapsado varios planes de devolución durante el año pasado, parece que Feldman está preparando solo un intento más antes de salir del negocio de VanZant.

“Voy a hablar con ella esta semana y existe la posibilidad de que regrese en una cartelera importante que tenemos en abril. Si no lo hace, entonces es probable que no regrese a BKFC”.

Después de reconocer que VanZant mantiene numerosas fuentes de ingresos y empresas, incluido su sitio de contenido exclusivo y el esperado regreso a la lucha libre profesional, Feldman sugirió que la decisión de no volver al boxeo sin guantes se derivará de la falta de deseo de pelear.

“Está ganando mucho dinero con sus otros negocios y tal vez ya no quiera hacer esto, lo averiguaré esta semana. No creo que lo rechace por dinero, creo que la única razón por la que lo rechazaría es si ya no tiene ganas de pelear”.

VanZant también pareció reconocerlo antes de su regreso planeado en agosto pasado. Afirmó que su regreso a BKFC en busca de una primera victoria en el boxeo sin guantes se debió únicamente a su pasión por la lucha .