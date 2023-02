The Good Brothers ya tienen el reemplazo de AJ Styles

En octubre del año pasado, Luke Gallows y Karl Anderson regresaron a la WWE para apoyar a su amigo AJ Styles para combatir a The Judgment Day, volviendo a formar The OC, luego de que el dúo fuera despedido de manera sorpresiva en abril del 2020. Sin embargo, tras concluir su rivalidad con el grupo de Finn Bálor, poco a poco fueron desapareciendo de las pantallas, en gran parte debido a una lesión en el tobillo de AJ Styles.

Mientras AJ Styles se recupera de su lesión en el tobillo, del cual no se conoce una fecha de retorno, ahora parece que WWE ha encontrado a alguien para que The Good Brothers formen equipo durante su ausencia.

Precisamente, Cody Rhodes recurrió a su cuenta de Twitter para que los fanáticos supieran que formará equipo con los Good Brothers en el evento en vivo de la WWE del 4 de marzo en Syracuse, Nueva York.

Just got word I’ll be in trios action coming up on select @WWE live events…and my partners, first time ever, these bruddas…

March 4th in Syracuse, NY: https://t.co/xAmCDDDRfo

🤘 pic.twitter.com/ICo8PbVJ21

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) February 15, 2023