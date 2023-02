FTR iban a parodiar a grandes equipos en la WWE

Cuando supimos que Dax Harwood iba a lanzar un podcast sabíamos que íbamos a disfrutar mucho con él. Tan solo en las últimas horas hemos sabido que Vince McMahon regañó al mismo anfitrión por tocar a Alexa Bliss o que el mandamás de la WWE calificó una lucha de The Revival con The Good Brothers como la peor que vio nunca. Ahora vamos con un tema distinto. El compañero de Cash Wheeler cuenta que cuando estaban en su antigua compañía surgió la idea de que parodiaran a grandes equipos de los 80.

► FTR iban a parodiar a grandes equipos

“Antes de que nos presentaran los trajes de payaso, la idea inicial era que Cash y yo íbamos a ser un luchador diferente de los 80 o un equipo cada semana. Bruce (Prichard) nos dijo esto. Trató de vendernos la idea: ‘Esto es lo mejor del mundo. La semana uno, entrarán como The Fantastics. Te daremos los baúles, van a usar faldones y sombreros de copa alta, vienen pavoneándose, lentejuelas por todas partes. La próxima semana, serán los Bushwhackers, salen y se lamen la cabeza el uno al otro y hacen la caminata. La próxima semana, saldrán con borlas y usando viejas diademas de rock and roll, serán el Rock N Roll Express. La semana siguiente, serán Bobby (Eaton) y Dennis (Condrey), y les daremos salmonetes’.

“¿Crees que esto es dinero? Esto fue cuando rechazamos los contratos. ¿Vas a perder tiempo de televisión para que hagamos esto, solo para avergonzarnos? Esa es la parte para mí que es estúpida. No darnos los personajes es estúpido, vas a perder tiempo de televisión para avergonzarnos, ¿por qué? ¿Para hacer reír a Vince (McMahon)? Bruce nos va a llamar a su oficina para tratar de vendernos una gran idea visionaria. Miré a Bruce, tuvimos unas palabra: ‘¿Crees que esto es bueno?’ ‘Esto es genial para ustedes, es lo que necesitan’.

“Me voy a burlar de las personas que creo que han construido este negocio y este legado. No solo nos van a cagar en Cash y a mí, también nos vamos a cagar en ellos.Llos Rock N Roll Express no son más que bromas. The Fantastics and Fabulous Ones eran lucha cursi de los 80′. Estos son mis héroes”.

