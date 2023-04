BJW: Hideyoshi Kamitani retiene su cinturón

Desde el Tokyo Korakuen Hall, Big Japan Pro Wrestling presentó una función donde hubo varios combates importantes, incluida una lucha de campeonato.

En violento choque de parejas, Yuko Miyamoto y Kazumi Kikuta se impusieron a Ryuji Ito y “Black Angel” Jaki Numazawa donde fue Kikuta quien dio la victoria a su equipo con una tremenda Buzzaw Kick sobre Ito.

A continuación, Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Andy Wu sorprendieron a Astronauts (Takuya Nomura y Fuminori Abe) y Kazuki Hashimoto en un intento duelo. Esta lucha fue preludio al choque de parejas entre Astronauts y los de Vamostar.

Siguió una batalla de tercias donde Daichi Hashimoto, Yuya Aoki y Kazumasa Yoshida dieron cuenta de Yuji Okabayashi, Daisuke Sekimoto y Daimonji So. Aoki confirmó su desafío por el Campeonato Mundial de Peso Completo Strong BJW en poder de Yuji Okabayashi.

En la batalla principal, Hideyoshi Kamitani consiguió la tercera defensa del Campeonato de Peso Completo Death Match BJW sometiendo a Kankuro Hoshino en un combate en modalidad G★Shock (usando bloques de concreto). Tras la celebración, Kamitani recibió el desafío de Kazumi Kikuta

Los resultados completos son:

BJW, 28.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 358 Espectadores

1. Kaji Tomato y Chicharito Shoki vencieron a Kota Sekifuda y Tatsuhiko Yoshino (10:37) con un Red Eye de Tomato sobre Yoshino.

2. Weapon Bringing Death Match: Abdullah Kobayashi y Daiju Wakamatsu derrotaron a Masashi Takeda y Yuki Ishikawa cuando Kobayashi colocó espaldas planas a Ishikawa.

3. Barbed Wire Board Death Match: Yuko Miyamoto y Kazumi Kikuta vencieron a Ryuji Ito y “Black Angel” Jaki Numazawa (11:36) con la Buzzaw Kick de Kikuta sobre Ito.

4. Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Andy Wu derrotaron a Takuya Nomura, Fuminori Abe y Kazuki Hashimoto (11:01) [/B]con la Feihong de Wu sobre Abe.

5. Daichi Hashimoto, Yuya Aoki y Kazumasa Yoshida vencieron a Yuji Okabayashi, Daisuke Sekimoto y Daimonji So (10:00) con un Kesagiri Chop de Aoki sobre Okabayashi.

6. BJW Death Match Heavyweight Title ~ No Canvas Fluorescent Lighttubes G★Shock Death Match: Hideyoshi Kamitani (c) derrotó a Kankuro Hoshino (16:19) con un Backdrop defendiendo el título