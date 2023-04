BASARA: “Basara 214” Banana Senga es campeón

“Basara 214” fue el evento que presentó BASARA en el Shin-Kiba 1st RING de la capital japonesa, donde se expusieron dos campeonatos.

► “Basara 214”

Lil’ Kraken y Leo Isaka desafiaron a Aijin Tag (Takato Nakano, Masato Kamino) a una lucha por lel Campeonato de Parejas IRON FIST el 18 de abril. Kraken dijo que siempre deseó unirse una facción en BASARA pero no ninguna posibilidad de encajar con ninguna de las actuales. Así que decidió formar equipo con Isaka de Marvelous porque ambos son de Tochigi.

SAGAT ganó el Campeonato de Peso Completo Canadiense CCW dominando a Takumi Tsukamoto y ahora tiene la oportunidad de convertirse en un campeón de doble corona en BASARA. SAGAT necesitará el permiso de CCW para autorizar defensas de título, pero la buena noticia es que generalmente responden rápidamente a esas solicitudes.

Speed ​​Of Sounds establece su dominio en las indies japonesas. El mes pasado, Tsutomu Oosugi ganó su primer título individual al convertirse en poseedor del Campeonato Independiente de Peso Abierto Unificado TTT. Este logro inspiró a su compañero de equipo, Banana Senga, a desafiar a Isami Kodaka por el título Union MAX . En la batalla principal, Senga sometió a Kodaka para ganar ese campeonato. Kodaka pidió una revancha inmediata, pero Takumi Tsukamoto intervino diciendo que eso no podría ser, ya que él tiene interés en ese cetro. Entonces SAGAT también subió al ring y le recordó a Tsukamoto que acababa de perder con él, por lo que el derecho a contender por el cinturón le correspondía a él. Entonces, Senga decidió que enfrentará primero a SAGAT el 18 de abril y posteriormente, al ganador de una lucha entre Kodaka y Tsukamoto.

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 214 ~ KOO”, 28.03.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Leo Isaka venció a Lil Kraken (8:49) con una Hurricanrana Invertida.

2. Basara Style Jacket Match: Ryu Gouma derrotó a Ryota Nakatsu (R3, 1:08) por DQ.

3. FUMA y KUBITO vencieron a Ryuichi Sekine y Daiki Shimomura (11:09) con un Cross Armbreaker de FUMA sobre Sekine.

4. Takato Nakano, Masato Kamino y Yasu Urano derrotaron a Trans Am ★ Hiroshi, Daichi Kazato y Tsutomu Osugi (8:59) con un Nikaidate Diving Body Press de Nakano sobre Kazato.

5. CCW Canadian Heavyweight Title: SAGAT (c) venció a Takumi Tsukamoto (12:42) con un Argentine Backbreaker (5th defense) conquistando el título

6. Union MAX Title: Banana Senga derrotó a Isami Kodaka (c) (15:38) con un Huanglong – conquistando el título.