Bisping y Jake Paul vs Nate Díaz en box

El comentarista de la UFC Michael Bisping ha criticado el emparejamiento de Jake Paul contra Nate Diaz en un combate de boxeo.

A principios de esta semana, se anunció que Jake Paul se enfrentará a Nate Díaz en un combate de boxeo profesional. El combate tendrá lugar el 5 de agosto en Dallas, Texas, mientras Paul intenta recuperarse de su reciente derrota ante Tommy Fury.

Díaz, por su parte, se prepara para su primera aparición desde que dejó la UFC. Nadie sabe realmente qué aspecto tendrá en el cuadrilátero, pero eso no ha impedido que las masas lo consideren un gran perdedor.

En realidad, este combate lleva casi dos años preparándose. Dicho esto, resulta un tanto extraño ahora que ya es oficial. En un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Michael Bisping dijo lo siguiente al respecto.

“Nate Díaz, esta será una pelea divertida“, dijo Bisping. “Nate Diaz no es un paseo por el parque. Es muy, muy duro. Es muy difícil acabar con él. Por supuesto, no es un boxeador, tiene casi 40 años. Tiene un gran juego de sumisión, no se puede utilizar eso. Pero las manos de Nate Díaz, son buenas. No se puede negar eso.

