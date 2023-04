Covington: Los fans no se identifican con Edwards

Colby Covington ha afirmado que la UFC despojará a Leon Edwards del campeonato del peso welter de la UFC si se niega a pelear con él.

Tras el UFC 286, el presidente de la UFC, Dana White, anunció que Colby Covington será el próximo rival de Leon Edwards en la lucha por el título de la UFC. La noticia se produjo a pesar de que ‘Chaos’ no ha peleado en más de un año desde que derrotó a Jorge Masvidal. Edwards, por su parte, viene de vencer consecutivamente a Kamaru Usman.

“Rocky” no tuvo reparos en hacer saber al mundo que siente que Colby no merece una oportunidad por el cinturón. Dana White, sin embargo, parece no estar de acuerdo.

En una entrevista reciente, Covington sugirió que Edwards dejará de ser campeón si no acepta la pelea.

“Es divertidísimo. Por eso los aficionados no se identifican con él“, dijo Covington. “Es vuestra responsabilidad chicos, cuando os convertís en el campeón de esta compañía como yo mismo he hecho, que luchéis contra el siguiente contendiente en la línea… Él no es un campeón. Un campeón se enfrentaría a todos y cada uno de los contendientes… Él está tratando de escoger y elegir peleas fáciles.

