Bisping dice “entender timidez” de Rose con Carla

El ex campeón de peso medio de la UFC, Michael Bisping, cree que entiende mejor la actuación de Rose Namajunas contra Carla Esparza tras haber presenciado su reciente derrota en grappling.

Durante un reciente episodio de su podcast Believe You Me, Michael Bisping y el co-anfitrión Anthony Smith evaluaron parte de la acción que tuvo lugar el fin de semana de Año Nuevo, incluyendo el evento de grappling que contó con Rose Namajunas, Chase Hooper, Alex Caceres y Joe Pyfer.

“Gillian Robertson sometió a Rose Namajunas en sólo 65 segundos… Eso me hace entender por qué fue tan tímida, Namajunas, o jugó tan seguro contra Carla Esparza”, dijo Bisping. “Esparza la sometió la primera vez, creo, cuando pelearon. No la sometió la segunda vez, pero se podía ver que estaba ahí, jugando con ella mentalmente”.

El año pasado, Namajunas llegó tras dos victorias consecutivas sobre Zhang Weili, la primera de las cuales la coronó bicampeona, mientras que la segunda añadió una defensa a su currículum.

Pero aunque esperaba ampliar su reinado vengándose de Esparza por la derrota que sufrió en 2014 por sumisión, Namajunas cayó por decisión dividida tras cinco asaltos mediocres que muchos calificaron como el peor combate por el título en la historia de la UFC.