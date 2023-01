Sitios web como GameStop o Amazon tienen fijado el 31 de diciembre de 2023 como la fecha en que se lanzará el videojuego AEW Fight Forever. No podemos tomarla todavía como oficial, primero porque All Elite Wrestling no lo ha confirmado, y segundo porque suele ser una fecha utilizada simplemente como marcador. De todas maneras, se siguen sucediendo las novedades. Finalizando 2022 nos enteramos de que será un juego único que se irá actualizando con el tiempo, que no necesitará de que se realice una compra todos los años, con lo cual juega el propio título.

► Nyla Rose está emocionada con el AEW Fight Forever

También hemos sabido que contará con un elenco de 50 luchadores, algunos de los cuales han sido revelados a través de las imágenes que se lanzaron oficialmente; además, otros como Danhausen o Claudio Castagnoli no estarán originalmente, aunque con toda seguridad se incluirán más adelante. Mientras esperamos a más información, continuamos hablando del Fight Forever haciéndonos eco de las recientes declaraciones de Nyla Rose en Fightful. La luchadora está emocionada de jugar consigo misma y también con su compañero y rival Serpéntico.

“Eso me tiene súper emocionada. Soy una gran jugadora. No tengo que pasar horas y horas creándome antes de jugar el juego. Puedo simplemente iniciarlo, saltar directamente. A menos que sea desbloqueable, voy a estar tan irritada. Oh, Dios mío. Lo único que sería más irritante que eso es si me hicieran jugar como Serpentico. Me volvería loca. Él será el personaje con el que haga todos los movimientos para probarlo“.

¿Tenéis ganas de jugar al Nyla Rose AEW Fight Forever?