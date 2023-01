Hoy 7 de enero de 2023, la WWE estará comenzando su calendario de house shows del nuevo año con Saturday Night’s Main Event desde el Mississippi Coliseum en Jackson, Mississippi. También NXT estará celebrando uno en el Largo Event Center en Largo, Florida. Pero antes de saber lo que sucederá en ambos vamos a descubrir lo que pasó anoche en el NXT Live llevado a cabo en el Venice Community Center en Venice, Florida. Habitualmente, este tipo de eventos no llaman la atención pero de cuando en cuando lo hacen así que mejor no perderse ninguno.

► NXT Live en Venice, Florida (06/01)

Los resultados de las luchas fueron los siguientes:

venció a venció a Javier Bernal

Lyra Valkyrie venció a Elektra Lopez

venció a Elektra Lopez Tony D’Angelo y Channing Lorenzo vencieron a Damon Kemp y Isaac Odugbesan

vencieron a Damon Kemp y Isaac Odugbesan Cora Jade venció a Sol Ruca

venció a Sol Ruca Campeonato de Norteamérica: Wes Lee (c) venció a Joe Gacy

venció a Joe Gacy Andre Chase y Duke Hudson vencieron a Myles Borne y Drew Gulak

vencieron a Myles Borne y Drew Gulak Zoey Stark venció a Nikkita Lyons

venció a Nikkita Lyons Bron Breakker, Apollo Crews y Axiom venció a Carmelo Hayes, Trick Williams, & Grayson Waller

Y a continuación vemos algunas de las imágenes del show:

LOL I promise I was too busy beating the flavor of the month Sol Ruca last night to pay attention to anything else.

NXT Venice last night ➡️ NXT Largo tonight 🤘🏻 pic.twitter.com/h6ZoVMteBA — Cora Jade (@CoraJadeWWE) January 7, 2023

“Os prometo que anoche estaba demasiado ocupada superando el sabor del mes Sol Ruca como para prestar atención a cualquier otra cosa. NXT Venice anoche, NXT Largo esta noche”.

It was a scholastic showdown of the wrestling intellectuals at #NXTVenice 1/6/23 with Chase U tagging to compete against the king of the Power Point Presentation Drew Gulak and his protege. pic.twitter.com/Q0iiUVyzKP — Big Ucey Chris Spirito ✌🏻❤️💪🏻 (@BigChrisSpirito) January 7, 2023

Got chosen as fan of the night and met @bronbreakkerwwe 🥹💙 #NXTVenice was so fun! pic.twitter.com/38bvg0VrJE — Britttttanyyy! (@BrittanyMarie0x) January 7, 2023

También podéis repasar a continuación todo lo que pasó esta semana tanto en WWE como en All Elite Wrestling antes de que pasado mañana empecemos la nueva semana con Monday Night Raw, que será el antepenúltimo antes de Royal Rumble 2023.