Billy Corgan lanza dardo a AEW: "NWA no quiere servir a una televisora"

Con un presupuesto bastante inferior al de las promociones estadounidenses de mayor categoría que operan bajo acuerdos televisivos, NWA, no obstante, se apuntó un buen tanto al emitir sus episodios semanales a través de YouTube. Además de su gratuidad y alcance global, esta plataforma de difusión ofrece a la compañía de Billy Corgan una libertad de maniobra relativa de la que no pueden presumir, por ejemplo, WWE o AEW, quienes, a fin de cuentas, deben rendir cuentas en mayor o menor medida a USA Network-FOX y TNT, respectivamente.

Bajo una entrevista con Sam Roberts, y luego de que Dave Lagana revelara que sus previsiones de beneficios están superando las expectativas, el líder de los Smashing Pumpkins dejó claro que en NWA se encuentra cómodos por su senda actual, y quiso poner de ejemplo los comienzos de TNA.

Hace poco hablé con alguien bastante poderoso, del que no diré el nombre. Hablamos sobre si yo quería estar en una cadena de televisión y le dije, ‘Sí, pero no quiero renunciar a mi libertad, me encanta la libertad que tengo’ . Y bromeó, ‘Pero bueno, estaría bien llevarse el cheque’. Y le respondí, ‘Sí, bueno, pero no veo a nadie poniendo sobre la mesa esa cantidad de dinero’.

Y luego, Billy Corgan apuntó a AEW.

Sí, cuando he firmado acuerdos televisivos, todo lo que les importa son los derechos. Porque quieren poder decirles a sus jefes que van a sacar dinero de toda la mercancía y demás. Sin tener control completo de tus derechos, todo el mundo aprenderá, incluido Tony Khan , algo de lo que ya se dio cuenta Vince McMahon hace 35 años. Si tu marca no está lo suficientemente asentada en el mercado, no puedes controlar el mercado , como Vince ha hecho en todos estos años.

