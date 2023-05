Bill Apter quedó impresionado por recibimiento a Zelina Vega

Zelina Vega perdió ante Rhea Ripley en una lucha por el Campeonato Femenil SmackDown en Backlash, cumpliendo con las predicciones. No obstante, la miembro de LWO ganó más de lo que perdió considerando las emociones que vivió al luchar en frente de su familia y de su gente (aunque nació en Queens, es de ascendencia puertorriqueña), y Bully Ray incluso sostiene que debió haber ganado.

► Zelina Vega no pudo ganar, pero fue bien recibida en WWE Backlash

La miembro de LWO, de ascendencia puertorriqueña, luchó por contener las lágrimas cuando hizo su entrada con la bandera puertorriqueña en la espalda. La multitud también le dio a Zelina Vega una gran ovación mientras bajaba la rampa de entrada, saludaba a su familia y luego subía al ring, todo mientras derramaba lágrimas. Este fue uno de los momentos más emotivos del reciente WWE Backlash 2023.

Bill Apter compartió recientemente en el podcast The Wrestling Time Machine sus pensamientos sobre la reacción que recibió Zelina Vega en WWE Backlash 2023. Apter declaró que si bien muchos asumieron que WWE podría apretar el gatillo contra Vega, aunque finalmente optaron por no hacerlo y seguir la predicción; no obstante, el periodista quedó impresionado por haber visto una demostración tan pura de una multitud derramando amor sobre un luchador en mucho tiempo.

“Las lágrimas que derramó cuando subió al ring frente a la multitud de su ciudad natal. Todos pensaron que tal vez en Puerto Rico, simplemente le darían la victoria y tal vez la cambiarían la noche siguiente, pero no lo hicieron, y la angustia y las lágrimas con su familia allí fueron 100% genuinas. Y no he visto una reacción como esa. Una reacción real y honesta como esa en el ring en mucho tiempo”.