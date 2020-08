Ya es un hecho que Vince McMahon le dará para arriba en gran medida a Big E, de The New Day, luego de las lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston. El pasado viernes en SmackDown, su etapa en solitario, aunque sin alejarse de la esencia del grupo, empezó sólidamente y con pie derecho luego de una buena victoria ante The Miz. Esto es algo que los fans han querido para Big E desde hace bastante años.

► Big E busca éxito en solitario, pues a nivel de grupos ya es leyenda

Ahora tiene la oportunidad de dejar su huella en la lucha libre profesional, por lo que quiere asegurarse de que cualquier cosa que haga alejado de sus muchachos, tenga el valor que se merece. Así lo dejó saber en una reciente entrevista con Anthony Sulla-Heffinger de Yahoo! Sports, en donde explica que quiere ser único:

"Ningún artista y ningún negro que sea talentoso y trabajador quiere obtener oportunidades sólo porque es negro. Quiero mostrarle a la gente que soy digno de esta oportunidad y el lugar en el que estoy.

"También creo que la representación es importante. Es importante ver a las personas como tú, que se parecen a ti, viéndolas que les vaya bien. Nunca quise que me encasillaran en: 'Así es como debe actuar un luchador negro musculoso'.

"Y por mucho que ame a Ron Simmons, nunca quise ser una copia de Ron Simmons o de ninguno de los tantos luchadores negros. Los vi de niños. Quería ser uno de ellos. Quería ser alguien que no pudiera ser reemplazado fácilmente porque lo que hago es diferente a lo que hace cualquier otra persona".

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.