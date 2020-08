Como ya lo hemos comentado aquí en SÚPER LUCHAS, ha sido bastante extraño que CM Punk se haya estado involucrando en las últimas semanas en temas relacionados con WWE. Aunque de manera sutil, ha estado opinando acerca de lo que acontece en WWE, y aprovecha la cuenta oficial de WWE en FOX como excusa para hablar de un tema u otro.

Lo cierto es que a simple vista parece una señal de que quiere volver a tener contacto con WWE. Y así lo ve Ryback, la polémica ex Superestrella WWE, quien se encuentra recuperado de sus lesiones, al igual que su perrito, y pasa la cuarentena haciendo ejercicio, haciendo su podcast y preparándose para su regreso a la lucha libre profesional.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas con los fans, a través de su cuenta oficial de Twitter, Ryback se refirió por encima a este tema, cuando un aficionado le cuestionó si se sentía mal por no haber derrotado a CM Punk en la lucha que tuvieron por el Campeonato WWE durante el PPV Money in the Bank 2012.

Everything happens for a reason. If I wasn’t fucked out of becoming the next big thing the way I was i most likely wouldn’t be where I am now. You will see the bigger picture play out in the next year. https://t.co/C65TCt0LRW