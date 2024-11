Big Bill: «Fue CM Punk quien tuvo esa idea»

El luchador de AEW Big Bill no tiene problemas en darle al dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto es reconocer el mérito a quien lo tiene. Por ejemplo, no hace mucho revelaba que fue Bryan Danielson quien lo eligió para juntarse a Chris Jericho:

«Me llamó, me lo propuso y me dijo que tuvieron una reunión con Tony [Khan], y que tenía esta idea. Creo que estaban… en una reunión, y Chris presentó esta idea. Supongo que había bastantes personas ahí, y Chris me dijo que Bryan Danielson mencionó mi nombre. Estaban mencionando nombres, y en el momento en que dijo el mío, todos dijeron: ‘Eso es. Boom, ese es.’ Así que me llamó, me lo contó, y yo dije, ‘Claro que sí, hagámoslo’«.

► La idea de CM Punk

Y así mismo lo hace «The Redwood» con el ahora gladiador de WWE CM Punk en un episodio reciente de Talk Is Jericho hablando de cómo se dio su alianza con «Absolute» Ricky Starks que los llevó a ambos a ser Campeones Mundiales en Parejas.

«La idea fue de Punk. Estaba formando equipo con Brian Cage. Tuvimos algunas luchas realmente geniales y estábamos creando ideas para las entradas y los nombres de los equipos. Incluso fui a Tony con un montón de nombres para el equipo. En mi mente, pensaba que así íbamos a seguir adelante y estaba totalmente comprometido. Punk me llamó a un lado y me dijo, ‘Tengo esta idea para ti y Ricky.’ Yo le dije, ‘Siempre me ha gustado Ricky.’ En NXT, lo lancé fuera del ring y él cayó sobre la rampa. Pensé que lo había matado. No pensaba que lo fuera a hacer. Lo hizo. Siempre me ha gustado Ricky, desde entonces. Él y yo entrenamos con The Undertaker para prepararlo para WrestleMania en Nueva Orleans. Él es carismático. Yo soy carismático. Esto podría funcionar. Oyes cosas, no sabes. Es o yo con Brian o yo con Ricky. Cualquiera de las dos opciones es genial. Luego me pusieron con Ricky y estuve totalmente comprometido.»