Rhea Ripley ha sido una de las luchadoras más notables de WWE en los últimos años. Llegó después de la Revolución Femenil que comandaron Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch y Bayley. Ella, como Bianca Belair, fue una de las que de alguna manera tomó las riendas de ellas. Primero se hizo un nombre en NXT UK, más tarde conquistó NXT y no tardó en consolidarse en el main roster, donde incluso tuvieron que pausar temporalmente su momentum para que los fanáticos no se cansaran de ella. Y no solo no lo hicieron sino que continuaron enamorándose más y más, pasando por The Judgment Day, el Campeonato Mundial y a ser actualmente la favorita de todos.

► Los obstáculos superados

Y si bien ella ha sido una de las que mejor los ha superado también ha tenido que hacer frente a los obstáculos -que ella misma señala en una reciente entrevista en Jazzys World TV mientras está ausente de la programación debido a una lesión- que se les pusieron a las luchadoras de la compañía.

«Que nos den por sentadas, creo. Las mujeres en WWE, hemos recorrido un camino muy, muy largo. Hemos superado muchos obstáculos que se interpusieron en el camino y esto ha ido creciendo año tras año. Creo que el mayor obstáculo fue lograr que nos tomaran en serio; durante mucho tiempo, la gente hacía bromas sobre nuestras luchas como el momento para ir al baño, lo cual es simplemente irrespetuoso, especialmente cuando las mujeres salimos al ring y damos todo lo que tenemos, y luchamos tan fuerte como lo hacen los hombres. Así que no, no nos traten con esa falta de respeto. Estamos logrando que la gente se dé cuenta de que podemos dar tanto como los hombres, e incluso más».

Un punto de vista el de Rhea que comparte en la misma entrevista Tiffany Stratton:

“Definitivamente siento que, siendo una superestrella femenina de la WWE, muchas veces te pasan por alto. Muchas veces los hombres son el punto focal principal y, sabes, a veces puede ser difícil que las mujeres obtengan tiempo para sus combates. Así que diría que, ya sabes, el tiempo de los combates y el tiempo en televisión es un poco difícil de conseguir como superestrella femenina, porque muchas veces te dejan de lado.”

