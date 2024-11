Big Bill admite que no le gustaba su nombre en AEW

En el transcurso de sus siete años en WWE (2011-2018) fue conocido primero como Colin Cassady y más tarde como Big Cass. Siendo independiente (2018-2021) se llamaba Big Cazz o Caz XL. Estando en TNA (2021-2022) era W. Morrissey. Y desde que se unió a AEW (2022) utiliza Big Bill. En 2023, él mismo revelaba sus dudas sobre ese nombre: «Me informaron que se propuso un nombre para mí, que era Big Bill, y pensé, ‘No estoy muy seguro al respecto’, y me dijeron, ‘A Tony le encanta’. Respondí, ‘Es fantástico’«.

► El nombre de Big Bill

Unas dudas que en realidad eran disgusto, como indica ofreciendo más detalles en 2024 hablando en Talk Is Jericho con Chris Jericho, quien hace meses lo tomó bajo su ala en la casa Élite para guiarlo hacia nuevas alturas, como también a Bryan Keith, con quien Bill ha estado colaborando mucho también.

«Recuerdo que Tony hablaba de ti y decía: ‘Estoy pensando en traerlo y quiero llamarlo Big Bill. Ese es el nombre, Big Bill.’ Bueno, Big Bill será», comenzó diciendo Jericho, a lo que Bill contestó: «En mi primera semana aquí, MJF y algunas personas me dijeron: ‘¿Qué piensas del nombre Big Bill?’ Al principio pensé, ‘No me gusta mucho’. Y ellos dijeron, ‘Fue idea de Tony, y a Tony le encanta.’ Así que dije, ‘Es fantástico'».

Big Bill fue, Big Bill es y salvo que cambie nuevamente de rumbo en su carrera Big Bill será. ¿Qué opinas de este nombre para el luchador que realmente se llama William Morrissey?

► La ayuda de Shannon Moore

Cambiando de tema, en la misma entrevista, Big Bill habló de sus problemas con el alcohol:

«En enero de 2020, fui a rehabilitación por última vez,» dijo Bill en Talk Is Jericho. «Shannon Moore, que trabaja en recuperación para WWE, es una bendición. Ese tipo ha salvado tantas vidas. Se merece todo el reconocimiento del mundo. Fue enorme y fundamental para mí. Me ayudó a volver a rehabilitación varias veces. Esa vez, estaba viendo el Super Bowl, el que Pat Mahomes ganó por primera vez, y pensaba, ‘Toda esta gente son unos perdedores. Yo no soy como ellos. Me voy de aquí.’ Me fui a mi cuarto y le dije a Shannon, ‘Me voy. Esto no es para mí.’ Sin saber que, en realidad, soy igual que ellos. Él me dijo, ‘Me debes una. He hecho mucho por ti. Me debes al menos una semana más. Una semana más. Si el próximo domingo quieres irte, te vas, pero me debes al menos una semana más después de todo lo que he hecho por ti.’ Acepté, y esa semana, algo hizo clic.

«Me rendí por completo, como dicen. Simplemente me rendí y me dejé llevar. Me dijeron, ‘Deja de pelear con la gente.’ No pelear mentalmente, sino hacer lo que te dicen. ‘Ve a recoger esa basura.’ ‘¿Por qué? ¿Cuál es el propósito?’ Deja de preguntar para qué sirve y solo hazlo. Algo hizo clic esa semana y fue cuando todo empezó a mejorar. Finalmente acepté el programa, que antes me parecía una tontería y odiaba ir a las reuniones. Finalmente me di cuenta de que estas personas son como yo. Las historias de cada uno son un poco diferentes, pero el esquema es el mismo para todos aquí. Finalmente empecé a escuchar a la gente, conseguí un padrino, hice todo lo que me dijeron, y creo que ese fue el comienzo de mi próxima etapa, que fue regresar a la lucha libre. Sobriarme ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo mejor que he hecho. Es como tener una nueva oportunidad de vida. Ya no me estoy matando con el alcohol y tengo una segunda oportunidad.»