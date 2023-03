Benson Henderson y el HOF de UFC

Benson Henderson no espera que le inviten a entrar en el Salón de la Fama de la UFC, pero no le importaría que le concedieran ese honor.

“Smooth” se unió a Bellator en 2016, pero antes de eso ya había labrado su legado en el deporte como campeón de peso ligero tanto en la UFC como en la WEC. Cuando Ariel Helwani le preguntó a Henderson en The MMA Hour si tenía alguna esperanza de ser incluido en el Salón de la Fama de la UFC en algún momento, el excampeón admitió que ciertamente no estaba en contra de la idea de que sucediera.

“Definitivamente lo agradecería”, respondió Henderson. “Mi hombre decía: ‘Si vives para la aceptación, morirás por el rechazo’. Así que, aunque estaría bien que te lo concedieran, cualquier tipo de reconocimiento es genial. Es bueno, es increíble. No está nada mal, demuestra inmediatamente que la gente, la organización, aprecia lo que has hecho y lo que has conseguido”.

Desgraciadamente, no hay garantías de que Henderson reciba una invitación para entrar en el Salón de la Fama de la UFC, pero lo cierto es que el luchador de 39 años no se sentirá molesto si no llega a producirse.

“No es algo por lo que debas vivir, no es algo por lo que debas estar pendiente. Si no te lo dan, te va a comer. Morirás por el rechazo. Así que creo que si alguna vez entrara en el Salón de la Fama de la UFC, sería increíble. Estoy todo sobre él, eso sería genial. Me presentaría allí con traje y corbata y diría ‘Gracias chicos’, ya sabéis, ese tipo de cosas”

“Pero no es algo por lo que vaya a hacer campaña, no es algo por lo que vaya a esperar y cruzar los dedos, contener la respiración, ese tipo de cosas. Pero seguro que sentiría mucho respeto y aprecio por ese tipo de reconocimiento“.