Colby Covington está considerando al campeón de peso welter Leon Edwards para un enfrentamiento en julio. Covington asistió a la victoria por decisión mayoritaria de Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) sobre Kamaru Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC) en el evento estelar de UFC 286 del sábado en The O2.

Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) intervino como respaldo y espera ser el próximo en la fila para una oportunidad por el título.

“No vi nada especial. Veo a un tipo que ya no tiene hambre. Parece que obtuvo el título y ganó su dinero, y ya está cobrando. Por supuesto que va a obtener un poco de juicio de cocina casera. Él consiguió su pequeño asunto de casa. Ahora es el momento de venir a ver al hombre: el verdadero campeón, el campeón del pueblo, el rey de Miami y el título más importante: el peleeador favorito de Donald Trump”.

Aunque se le dedujo un punto por agarrar la cerca, Edwards pudo superar a Usman y evitar la mayoría de sus derribos, de los que Covington se dio cuenta mientras miraba la pelea.

“Se nota que ha estado trabajando en eso. Ha sido un punto focal suyo, pero no ha peleado contra nadie como yo, que puede mezclar los derribos y la lucha libre en un zurdo. Se puede decir que Usman salió y lo peleó de zurdo en la primera ronda. Se notaba que estaba teniendo muchos problemas. No le gustó eso.

“Leon Scott es muy bueno cuando pelea contra tipos que son ortodoxos. Tiene su patada izquierda y su mano izquierda. Ese es su golpe favorito y su patada favorita. Ahora, va a pelear con un tipo que va a estar en su cara, un zurdo. Los estilos hacen las peleas y voy a acabar con él en su tierra natal en Estados Unidos, con suerte, en la Semana Internacional de la Lucha en julio. Vamos a poner esto en marcha.

Covington no ha competido desde una victoria por decisión dominante sobre Jorge Masvidal en UFC 272 en marzo pasado. El ex campeón interino de peso welter confía en que tiene el estilo para vencer a Edwards.

“El enfrentamiento se ve increíble. Me encanta pelear contra los zurdos. Nunca he perdido contra un zurdo. He peleado contra grandes zurdos en mi época. Me combino muy bien con ellos. El emparejamiento es bueno. Puedo vencerlo en todas partes. Puedo vencerlo golpeando. Puedo vencerlo luchando. Puedo vencerlo en jiu-jitsu.

“Tengo el fuego en mi alma en este momento. Tengo más hambre que nunca en mi vida y realmente estoy llegando a mi mejor momento. No solo digo esto. Así es como me siento y esto es lo que sé. Este verano, verás Colby ‘Chaos’ 2.0. Vas a ver un espectáculo que nunca has visto antes. Voy a buscar ese cinturón. Recuerda lo que te digo.”