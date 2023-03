Seth Rollins es mayormente conocido, no solo por su talento en el ring, sino por el hecho de lucir llamativos trajes en cada aparición. Esto es algo que no ha pasado desapercibido, no solo para los fanáticos, sino también para algunos compañeros.

► Maxinne Dupri y Mace hablan sobre Seth Rollins

Los Maximum Male Models también son uns críticos de la moda y recientemente estuvieron en WWE The Bump, donde Maxxine Dupri y Mace mencionaron quiénes deberían estar en el Salón de la Fama de la moda. Mace respondió con el nombre de Seth Rollins.

“Si alguien es un ícono de estilo a nuestro nivel, realmente tiene que ser Seth Rollins”

Dupri se hizo eco del sentimiento y señaló que la verdadera moda incorpora una buena cantidad de riesgos, una especialidad que Rollins ha perfeccionado. El mes pasado, Rollins llamó la atención del público cuando apareció en la televisión con un par de botas rojas de gran tamaño que, según los informes, se venden al por menor en alrededor de 350 dólares y que utilizó para aplicarle un pisotón a The Miz durante el segmento.

Dupri dijo que si bien Rollins seguramente recibirá su debido honor en el hipotético Salón de la Fama de la Moda, los Maximum Male Models se reserva el derecho de dictar la ubicación de las inducciones. En consecuencia, Dupri designó los primeros cuatro lugares para ella, Mace, Mansoor y su nuevo recluta, Otis, dejando a Rollins en el quinto lugar de la lista.

Mientras Maximum Male Models elogia el estilo de Rollins, “El Visionario” continuá su preparación de cara a WrestleMania 39, donde se enfrentará ante Logan Paul en un mano a mano.