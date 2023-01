Beneil Dariush: Dana White es genial

El peso ligero de la UFC, Beneil Dariush, ha revelado qué contendiente de alto rango ha nombrado la promoción como próximo rival deseado para él.

Durante una reciente entrevista con Submission Radio, Dariush habló de sus planes para 2023, insistiendo una vez más en que no está dispuesto a esperar por una oportunidad por el título que ni siquiera podría estar garantizada.

“Así que me reuní con Dana. Dana es genial. Fue mi primera reunión con él, un verdadero cara a cara, en los nueve años que he estado en la UFC. Dana es genial, un tipo con el que es fácil hablar”, dijo Dariush. “Hablamos de cosas y parecía que querían que luchara contra Charles Oliveira. Yo estaba como, ‘Genial, vamos a hacerlo. Suena bien'”.

Sin embargo, Dariush señaló que aún no ha escuchado ningún discurso más en torno a la pelea, y con su calendario de regreso deseado acercándose rápidamente, no está seguro de si la reserva sigue sobre la mesa.

“El calendario que les di era febrero, marzo es ideal para mí …. Pero, para ser sincero, no he vuelto a saber nada. Así que supongo que la otra parte no ha dado el paso. No estoy seguro”, reflexionó Dariush. “Ahora mismo estoy en el limbo, como siempre… En aquel momento me pareció estupendo, pero aún no sé nada. He oído que quiere tomarse un tiempo libre, es lo que ha escrito”.

Recientemente, Oliveira vio truncada una racha de dos victorias consecutivas a manos de Makhachev, que sometió al brasileño cómodamente en el Etihad Arena. A pesar de que hay un evento fijado para su país natal este mes, Oliveira anunció su intención de tomarse un descanso más largo de la acción a partir de 2023.

Dada su falta de voluntad para sentarse y esperar una oportunidad en el campeonato, parece poco probable que Dariush tenga demasiada paciencia cuando se trate de una cita en la jaula frente a “Do Bronx”.