El ex peso welter de la UFC, Ben Askren, cree que no es descartable que la UFC considere recuperar a Demetrious Johnson de la ONE Championship en un intercambio.

Durante una entrevista exclusiva con MMA News, Askren nombró un hipotético intercambio para que la UFC recupere a Johnson.

«Petr Yan. No creo que quiera seguir allí, deberían encontrar algún buen material de intercambio para él», dijo Askren. «Creo que quiere pelear en ONE ya que entrena fuera de Tailandia. Estoy seguro de que hay alguien que puede encontrar en ONE, tal vez recuperan a Mighty Mouse. Eso sería salvaje«.

El ex campeón de peso gallo de la UFC, Petr Yan, está supuestamente descontento con la UFC tras su polémica derrota ante Sean O’Malley. Según Daniel Cormier, Yan siente que la promoción no le cubre las espaldas y está considerando dejar la UFC.

Johnson es una de las mayores estrellas de ONE a pesar de tener 36 años. Ha demostrado que puede seguir compitiendo contra algunos de los mejores luchadores del mundo y parecer dominante al hacerlo.

Johnson y la UFC tuvieron un feo divorcio después de que una súper pelea con TJ Dillashaw no llegara a buen puerto. El motivo, según Johnson, se centró en la reticencia de la UFC a darle una parte de la bolsa de Dillashaw si no llegaba a las 125 libras.

La UFC acabó reservándole la revancha contra Henry Cejudo en el UFC 227, perdiendo por decisión dividida. Johnson también ha criticado el modelo de pago de la UFC y la forma en que se distribuye la paga de los luchadores entre la plantilla.

A Johnson le quedan pocos años de carrera. Si la UFC quiere intentar sanar su relación, a veces tensa, con Johnson, Askren cree que el momento es ahora.