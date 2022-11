Un capítulo más de la guerra entre The OC y The Judgment Day se vivió en Crown Jewel, donde las dos agrupaciones chocaron en un duelo de tercias.

AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson se enfrentaron a un peligroso conjunto conformado por Finn Bálor, Damian Priest y Dominik Mysterio, que fueron acompañados por Rhea Ripley.

El duelo fue parejo, pues los seis rivales no iban a dejar que el equipo opuesto se pudiera llevarse la victoria, aunque The OC tuvo una ligera ventaja cuando Styles y el resto del equipo enfocaron sus ataques en Dominik que no podía reaccionar.

Aunque finalmente éste pudo reaccionar para emparejar las cosas, haciendo que el combate volvieran a emparejarse.

El combate se convirtió en una auténtica guerra, y parecía que nadie se podría llevar el combate, pues los dos equipos mostraron grandes momentos sobre el ring.

Las acciones se dieron en una enorme cascada, pues todos los luchadores aparecían en el ring para salvar a sus compañeros, impidiendo que el combate se desnivelara.

Rhea apareció para atacar a Syles cuando preparaba a atacar con un antebrazo, lo que fue aprovechado por Bálor quien con un Cup Da Grace definió el combate.

De esta forma, The Judgment Day se llevó el combate y dejó en claro a The OC que si quieren superarlos necesitan una mujer en sus filas.