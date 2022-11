Lyoto Machida quiere regresar a UFC para la pelea final de su carrera en MMA. Machida, ex campeón de peso semicompleto de UFC, se separó de UFC en 2018 después de victorias consecutivas sobre Vitor Belfort y Eryk Anders para unirse a Bellator.

Obtuvo la victoria contra Rafael Carvalho y Chael Sonnen en sus primeras apariciones dentro de la jaula de Bellator, pero perdió las siguientes cuatro contra Gegard Mousasi, Phil Davis, Ryan Bader y Fabian Edwards.

Machida reveló en una entrevista con Canal Encarada que su contrato con Bellator “terminó y soy un agente libre”, y quiere terminar su carrera con una nota alta.

“Me gusta mucho el UFC y siempre me ha encantado pelear allí. Sé que no es fácil con la forma en que funciona UFC hoy, pero me encantaría hacer una pelea final en UFC, tal vez en Brasil. Una pelea de despedida. Fue en UFC donde tuve más exposición, donde fui campeón, y estoy agradecido por todo lo que viví allí”.

“No tuve conflictos con UFC incluso cuando me fui porque siempre respeté su posición como promotores, y eso fue muy importante porque conocía mi lugar. El UFC es la plataforma más grande en MMA, no se puede comparar. Me gustaba pelear en Bellator porque necesitaba ese cambio, pero hoy estoy en un momento diferente”.

El veterano de 44 años venció a Mousasi, Bader, Dan Henderson , Rashad Evans , Mauricio Rua , Tito Ortiz y Randy Couture durante su carrera legendaria dentro del octágono, y tiene dos nombres en mente para una pelea de despedida.

“Hay muchos muchachos que encajan bien. Luke Rockhold es un buen nombre, Robbie Lawler también, porque tienen una edad similar y tienen un interés similar en pelear por última vez y retirarse”.

Rockhold, quien venció al brasileño en 2014 para ganar una oportunidad por el título, recientemente regresó a la acción después de un descanso de tres años para perder por decisión ante Paulo Costa , luego de lo cual se retiró.

Lawler se enfrenta al peso welter Santiago Ponzinibbio el 10 de diciembre después de ser eliminado por Bryan Barberena en julio pasado, casi un año después de su victoria por nocaut sobre Nick Diaz .

“A todos les gustaría ver eso. Estoy en gran forma, nunca entré en una pelea sin entrenamiento. Estoy entrenando todos los días”.