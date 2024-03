Becky Lynch regaló su libro a Drew McIntyre y este se burla de Seth Rollins

La Superestrella WWE, Drew McIntyre, continúa con su sentido del humor bien agudo y en punto, y recientemente, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, aprovechó algo de la vida real para seguir atacando a Seth Rollins, su rival de WrestleMania 40 y a quien espera quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Y es que, recientemente, Becky Lynch publico´su primer libro, un recuento de su historia siendo una chica común y corriente en Dublín, Irlanda, con un alocado deseo de tener éxito en la lucha libre profesional y cómo tuvo que recorrer un difícil y largo camino hasta que por fin pudo triunfar en la empresa más grande de todas, en WWE.

► Becky Lynch da un regalo a Drew McIntyre y este se burla de Seth Rollins

Lo cierto es que Lynch envió una copia de su libro con una dedicatoria especial a Drew McIntyre, así como a otros colegas de profesión, en agradecimiento por haber estado allí para ella durante su etapa en WWE. McIntyre le dio un giro a este emotivo regalo, y se burló de Seth Rollins al dar a entender que su esposa, Becky Lynch, le estaba dando regalos a otro hombre, nada más y nada menos que al rival de su esposo en la próxima WrestleMania. Así lo dejó saber McIntyre en una publicación en X:

Every time I open this app Seth has took another L. If only he lived with someone who could help him with his replies… pic.twitter.com/5ci6CXCEHE — Drew (@DMcIntyreWWE) March 29, 2024

«Cada vez que abro esta aplicación, Seth ha recibido otra derrota. Si tan solo viviera con alguien que pudiera ayudarlo con sus respuestas…»

Pero, Becky Lynch y Seth Rollins no se quedaron callados, y así le respondieron a McIntyre:

At this point, attempting to use my wife’s greatness to insult me has to be the most embarrassingly ineffective, overplayed, no balls having schtick there is. Try harder dweeb. https://t.co/l7o7IHlYCN — Seth Rollins (@WWERollins) March 29, 2024

«A estas alturas, intentar usar la grandeza de mi esposa para insultarme tiene que ser el truco más vergonzosamente ineficaz, sobreutilizado y sin agallas que existe. ¡Inténtalo mejor, idiota!»

oh, I sent that to him so he’d know what a good wrestling biography looks like….. not that anyone even knows he wrote one. — Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) March 30, 2024

«Oh, le envié eso para que supiera cómo se ve una buena biografía de lucha libre… porque ni siquiera existe alguien que alguien sepa que él escribió una».