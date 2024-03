Mick Foley cancela apariciones por problemas de salud

El recordado luchador extremo, Mick Foley, ha venido siendo noticia aquí en SÚPER LUCHAS en los últimos días. Primero, porque compartió un emotivo video en donde se ve cómo ha ido bajando de peso en gran medida. Una meta que se propuso no solamente por salud, sino para poder volver al ring.

Foley quiere tener una última lucha, aunque no será en WWE, pues desea que su lucha de retiro sea una lucha a muerte, un deathmatch. Lo cierto es que aunque Foley ha estado bajando de peso de forma saludable, recientemente anunció a través de un post en su cuenta de Instagram que tenía que cancelar unas apariciones futuras a las que ya se había comprometido hace tiempo, como convenciones y firmas de autógrafos, en especial para el finde semana de WrestleMania 40, a causa de problemas de salud. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Mick Foley no se siente bien de salud y cancela apariciones ante los fans

«LAMENTO MUCHO CANCELAR



«Lamento mucho tener que dar la noticia de que no podré asistir a la convención Squared Circle en Indianápolis este fin de semana. He estado lidiando con mareos en las últimas semanas, y mi familia y yo creemos que sería mejor reducir mis viajes hasta que mis síntomas desaparezcan. También pude ser capaz de hacer mi regreso a OVW como había esperado originalmente. Creo que probablemente he conducido demasiado, unas 90 horas en días, no he dormido lo suficiente y he aceptado demasiadas programaciones, demasiados trabajos en el mes de marzo. Realmente me enorgullezco de cumplir con todas mis fechas, y absolutamente no quiero decepcionar a nadie, pero en este caso, creemos que es mejor para mí descansar».

Con respecto a su regreso al ring, Foley se dará este 2024 para bajar de peso y en enero de 2025 tomará la decisión definitiva en torno a si volverá para una última lucha o no.