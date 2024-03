Becky Lynch habla sobre su situación contractual con WWE

El estado del contrato de Becky Lynch con la WWE ha sido un tema de especulación desde que surgieron informes en abril del año pasado que mencionaban el hecho de que su acuerdo expiraría en junio de 2024, teniendo en cuenta que en el 2021 firmó una extensión contractual.

► Becky Lynch aún no renueva con WWE

Como una de las superestrellas femeniles más exitosas en la historia de la WWE, la situación contractual de Lynch ha generado mucho interés, teniendo en cuenta que aún no logra una renovación contractual y podría salir de WrestleMania 40 como Campeona Mundial, si logra derrotar a Rhea Ripley en el combate que tiene programado para el próximo fin de semana en Philadelphia.

Al respecto, durante una entrevista reciente con Adam Silverstein en Getting Over, Becky Lynch abordó preguntas sobre las negociaciones de su contrato con WWE, respondiendo de forma muy tranquila, pero sin confirmar absolutamente nada.

“Todo en el éter. Todo está sujeto a conversación. Nadie me ha preguntado eso. Nadie me ha dicho nada al respecto. Me preguntaba si alguien se ha dado cuenta”.

El caso de Becky Lynch no es el único con el que WWE tiene que lidiar en este año en torno a las renovaciones contractuales, pero ciertamente podría ser una de las prioridades para la compañía. Por su lado, The Man ha expresado previamente su intención de considerar cuidadosamente sus opciones y tomar una decisión informada sobre su futuro en la industria. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas mientras continúan las negociaciones entre las partes.