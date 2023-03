Becky G interpretará ‘America The Beautiful’ en WrestleMania 39

WWE anunció que al inicio de WrestleMania 39 la popular cantante Becky G, será la encargada de interpretar ‘America The Beautiful’.

Esta canción, que es considerada prácticamente como el segundo himno de Estados Unidos, ha sido interpretada en muchas ediciones de la “vitrina de los inmortales” y ya es una tradición escucharla.

Good for Becky G! 👏👏👏 She will be performing America The Beautiful at night 1 of WWE Wrestlemania 39. pic.twitter.com/JxEEvNu8xp

— Denise 'Hollywood' Salcedo (@_denisesalcedo) March 7, 2023