Mick Foley solicita trabajo en The Judgment Day

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Mick Foley quiere unirse al Judgment Day. Así mismo lo señala en una reciente video en su canal de YouTube en el que explica a la facción de Finn Bálor, Rhea Ripley, Dominik Mysterio y Damian Priest cuáles son sus credenciales para que lo acepten como uno de sus miembros.

> Mick Foley quiere unirse al Judgment Day

“Mi nombre es Mick Foley y estoy solicitando trabajo como el nuevo miembro del Judgment Day. Este es mi video de presentación. Traigo a la mesa cuarenta años de experiencia en la lucha libre. Soy conocido como el rey de las luchas a muerte. Soy tres veces Campeón WWE. Dos veces máximo vendedor de libros en el New York Times. Y lo más importante, como Dominik Mysterio, he pasado por momentos duros. Sé que probablemente no me veáis como el candidato perfecto después de todo, porque no tengo la fuerza de Rhea Ripley, ni soy tan cool ni tengo el desarrollo abdominal de Finn Bálor, ni las habilidades de liderazgo y aura misteriosa de Damian Priest, o el atletismo de Dominik Mysterio.

“Pero tengo una lista de talentos y capacidades únicos que podrían beneficiar al Judgment Day. He sido lanzado desde lo alto de la celda infernal. Dos veces. Me he puesto a prueba a mí mismo contra el fuego de Terry Funk. En varias ocasiones. Pero lo más importante de todo es que tengo… [lo interrumpe su hijo para preguntarle si está repitiendo una frase de Edge y qué son las pintadas que tiene en la cara; entonces, continúa Mick Foley] Cada lágrima representa un alma, y yo soy el responsable. [Luego vemos a su hijo pintándole más la cara a petición de su padre, entre las que pone ‘ayúdame’ en la rente; y sigue]. Humildemente me presento a mí mismo para un puesto en vuestro fantástico grupo y prometo traer una gran energía y presencia a vuestra organización. Y Judgment Day, una cosa más [enseña que en un lado de la cara tiene un miembro viril pintado también] tened un buen día“.

¿Te gustaría que Mick Foley fuera miembro del Judgment Day?